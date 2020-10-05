Beşiktaş'ın istediği Nikola Kalinic, Verona ile anlaşma sağladı
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Beşiktaş'ın istediği Nikola Kalinic, Verona ile anlaşma sağladı

05.10.2020 09:39 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:45

Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği Nikola Kalinic, Verona ile imzalıyor. Atletico Madrid'i ikna eden Verona transferi çözdü ve imzaların atılması bekleniyor.

Beşiktaş'ın transferi için uzun süredir uğraş verdiği Nikola Kalinic'in Hellas Verona ile anlaşmaya vardığı ve imzaların beklendiği belirtiliyor.

SkySport'un haberine göre Beşiktaş'ın uzun süredir anlaşma zemini aradığı Kalinic konusunda kısa sürede hızlı sonuç alan Verona'nın Atletico Madrid kulübünü ikna ettiği belirtiliyor.

2022 YILINA KADAR İMZA ATACAK

Yapılan anlaşmaya göre Kalinic'e 2022 yılına kadar imza attıracak olan Verona'nın oyuncu için ne kadar harcayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Bilindiği gibi Kalinic bir süre önce Torino'nun radarına girmiş ve transferin bittiği söylentileri yayılmıştı.

Beşiktaş'ın istediği Nikola Kalinic, Verona ile anlaşma sağladı
Haber Yorumları (1)
007: harikasın YÖNETİM ! anadolu topçularını welinton, nskala, boyd, larin, güven, necip, takıma topladın. bunların beşiktaşın topçusu mu. koskoca beşiktaşı ne hale getirdiniz be !!
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