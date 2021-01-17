Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı
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Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı

17.01.2021 14:41 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:48

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Mario Mandzukic, Milan'a transfer oluyor. Hırvat oyuncu, İtalyan ekibi ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamak için anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, "İstiyorum" dediği Mario Mandzukic, Milan ile anlaşmaya vardı.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Hırvat yıldız 6 aylık bir anlaşma yaparken sezon sonuna kadar 1.5 milyon euro kazanacak ve bonuslar alacak.

48 SAAT İÇİNDE İMZAYI ATACAK

AC Milan için kendisine gelen birçok teklifi reddeden Mandzukic'in sağlık kontrollerinin ardından 48 saat içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi

Beşiktaş'ın yarım sezon + 1 sezon opsiyonlu, 1 milyon euro garanti, 500 bin euro bonuslu sözleşme teklifi olduğu iddia edilmişti.

Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında konuşan Sergen Yalçın, "Evet, Mandzukic ile ilgileniyoruz, şartlar bize uygun olursa olabilir bu transfer." sözlerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın istediği Mandzukic, Milan'la 1.5 yıllık anlaşma sağladı
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