Beşiktaş'ın İstediği Khazri, Resmen St. Etienne'de

Transfer döneminde Beşiktaş'ın istediği Wahbi Khazri, 7 milyon euroya Fransız ekiplerinden Saint Etienne'le anlaştı.

Transferde ismi Beşiktaş ile de anılan Wahbi Khazri, Sunderland'den Ligue 1 ekibi St. Etienne'e transfer oldu.

Fransız ekibi, transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli öderken, Tunuslu oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

RENNES'TE 34 MAÇTA 11 GOL 4 ASİST YAPTI

Dünya Kupasında Tunus ile başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Rennes'te 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: Skorer

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