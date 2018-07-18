Beşiktaş'ın İstediği Khazri, Resmen St. Etienne'de
Transfer döneminde Beşiktaş'ın istediği Wahbi Khazri, 7 milyon euroya Fransız ekiplerinden Saint Etienne'le anlaştı.
Transferde ismi Beşiktaş ile de anılan Wahbi Khazri, Sunderland'den Ligue 1 ekibi St. Etienne'e transfer oldu.
Fransız ekibi, transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli öderken, Tunuslu oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
RENNES'TE 34 MAÇTA 11 GOL 4 ASİST YAPTI
Dünya Kupasında Tunus ile başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Rennes'te 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (2)
-
LARİN VARKEN BU KİM LENCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
KENDİSİ KAYBETTİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır