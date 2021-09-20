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Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor

Haberler.com - Haberler | Spor

Sezon başında Beşiktaş'a imza atmaya çok yaklaşan, transferi direkten dönen Hulk, özel hayatındaki olayla gündemi salladı. Hulk, 2019'da ayrıldığı eski eşi Iran Souza'nın yeğeni Camila Angelo'dan çocuk sahibi oluyor. Hulk, evliliği sürecinde eşinin yeğiniyle ilişki yaşadığı iddialarını reddetti. Ancak Hulk, "Eşimi defalarca aldattım, o memnundu" açıklamasıyla şaşkınlık yarattı.

Hürriyet'in aktardığı habere göre; Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk,eski eşi Iran Souza'nın yeğeni Camila Angelo ile çocuk sahibi olacaklarını duyurdu.

"4. KEZ BABA OLUYORUM"

Brezilyalı ünlü futbolcu Hulk, 2019 yılında 12 yıllık eşli Iran Souza ile ayrılmış ve eski eşinin yeğeni Camila Angelo ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Hulk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek sahibi olacaklarını açıkladı.

Yıldız futbolcu açıklamasında; "Bugün hayatımda 4. kez bebek sahibi olacağımı sizlere açıklamak ve Allah'a şükranlarımı sunmak istiyorum. Kalbim mutlulukla dolu. Şimdiden seni dört gözle bekliyoruz. Ne olursa olsun seni çok seveceğiz. Sağlıklı gel." ifadelerini kullandı.

"ONU DEFALARCA KEZ ALDATTIM"

Hulk, eski eşi Iran Souza'nın yeğeniyle ilişkisi ortaya çıktıktan sonra oluşan tartışmalara yanıt vermiş ve Souza ile evliyken yeğeniyle bir ilişkisi olmadığını, arkadaşlığın daha sonradan aşka dönüştüğünü söylemişti.

"Iran Souza ile kağıt üzerinde evli gibiydik. Onu defalarca kez aldattım. O da Hulk soyadına sahip olmaktan mutluydu. Evlilik içerisinde iki yalnız hayat yaşıyorduk ve sonunda bu evliliği bitirme kararı aldık. Camila ile iyi bir arkadaşlığımız vardı ve boşandıktan sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü."

Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor

Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor
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Haber: Beşiktaş'ın gündemine gelen Hulk, eski eşinin yeğeninden çocuk sahibi oluyor - Haberler Spor
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