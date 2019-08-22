Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı Fransız oyuncu Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi.

22.08.2019 01:48
Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer etmeyi planladığı Fransız oyuncu Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ile İstanbul'a gelen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun, sağlık kontrolünün ardından 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

N'Koudou, geçen sezon Tottenham formasıyla fazla şans bulamadı. Fransız oyuncu, Premier Lig'de sadece bir maçta görev alabildi.

Kaynak: AA
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