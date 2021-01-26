Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var
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Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var

26.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:11
Beşiktaş'ın gündemindeki Hulk'a 4 kulüp daha talip! Listede Başakşehir de var

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hulk için Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberde yıldız futbolcuya dört kulübün daha talip olduğu ve içlerinde Medipol Başakşehir'in de bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Brezilyalı golcü Hulk'un talipleri artıyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Türkiye'den Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Hulk transferinde karşı karşıya geldi. Brezilya'da ise Atletico Mineiro ve Flamengo'nun yıldız futbolcu için transfer yarışında olduğu aktarıldı. Portekiz'den Porto'nun da Hulk'u transfer etmek istediği yazıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN HULK AÇIKLAMASI

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk'la bir temasımız oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz" açıklamasında bulunmuştu.

Haber Yorumları (1)
KON: Buna vereceginiz paraya hatay sporun vovetinini Alin daha iyi hemde genc
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