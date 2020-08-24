Beşiktaş'ın gündemindeki Edwin Gyasi, Samsunspor'a transfer oldu Transfer döneminde Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Ganalı futbolcu Edwin Gyasi, TFF 1. Lig'in yeni takımlarındanYılport Samsunspor'a 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Ganalı oyuncu Edwin Gyasi, Yılport Samsunspor'a bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına imza attı.

TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Yılport Samsunspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takım CSKA Sofya'nın sağ kanat oyuncusu Edwin Gyasi'yi renklerine bağladı. Serbest kalma bedelinin 1 milyon Euro olduğu bildirilen 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandı.

5 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

5 kez Gana A Milli Takım forması giyen Edwin Gyasi'nin imza törenine Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Genel Menajer Mustafa Aztopal da katıldı.