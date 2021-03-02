Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi
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Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi

02.03.2021 21:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 21:56

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta, 85. dakikada oyundan alınan Vincent Aboubakar, Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. Değişiklik tabelasında numarasını gördükten sonra Aboubakar'ın bir hayli kızgın olduğu görüldü.

Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0 galip ayrılan Beşiktaş, şampiyonluk yarışını sürdürdü. Maça damga vuran olay ise 85. dakikada yaşandı. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, oyundan alınmasına tepki gösterdi.

KENARA SÖYLENEREK GELDİ

Değişiklik tabelasında numarasını görmesine şaşıran tecrübeli forvet, kenara söylenerek geldi. Bir hayli kızgın olduğu gözlenen Aboubakar, Sergen Yalçın'a sert tepki gösterdikten sonra yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.

"BİREYSEL DÜŞÜNDÜKLERİ İÇİN BAZI TEPKİLER VEREBİLİYORLAR"

Maç sonrası Aboubakar'ın tepkisi hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Bazen oyuncular sadece bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal de tepki vermişti, oynamak istiyorlar doğal olarak. Bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var, onu söyleyeyim. Bireysel isteklere göre takım yapamayız. Oyunu, devamını düşünmek zorundayız. Ghezzal farklı bir oyuncu, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka bir oyuncu, N'Koudou başka bir oyuncu. Farklı başlayıp farklı bitirebiliriz. Oyuncular bazen bu tepkiler verebiliyorlar, biz de onları anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için problem teşkil etmez" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, Yeni Malatyaspor maçında oyundan alınmasına tepki gösterdi
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