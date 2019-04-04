Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Ahmet Dursun: Burak Yılmaz'ı Beğenmiyorum

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ahmet Dursun, katıldığı bir Youtube programında Burak Yılmaz ile ilginç yorumlarda bulundu. Dursun, "Burak Yılmaz'ın gol vuruşu özelliği yok. Burak'ı beğenmiyorum." dedi.

Dursun, "Türkiye'de hiçbir santraforu beğenmiyorum. Cenk Tosun'da her şeyden biraz var. Mesela benim net özelliklerim çok fazlaydı. Burak Yılmaz'ın gol vuruşu özelliği yok. Burak Yılmaz'ı beğenmiyorum." diye konuştu.