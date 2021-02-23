Beşiktaş'ın düşünmesi için Dorukhan Toköz'e verdiği süre doldu! Milli yıldız sezon sonunda ayrılıyor
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Beşiktaş'ın düşünmesi için Dorukhan Toköz'e verdiği süre doldu! Milli yıldız sezon sonunda ayrılıyor

23.02.2021 10:00 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:30

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sözleşme yenilemeye yanaşmayan Dorukhan Toköz ayrılık hesapları yapıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da renklerine bağlamak istediği milli yıldızın sezon sonunda hangi takıma gideceği merak konusu. Siyah-beyazlılar Dorukhan'ın boşluğunu genç futbolcu Kartal Kayra Yılmaz'la doldurmak istiyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin düşünmesi için Dorukhan'a verdiği sürenin sonuna gelindi. Milliyet'in haberine göre, Yönetime olumlu dönüş yapmayan genç oyuncunun gözden çıkarılmak üzere olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Dorukhan'ın boşluğunu gelecek sezon Kartal Kayra Yılmaz'la doldurmayı planlıyor.

YÖNETİM TÜM UMUDUNU KESTİ

Sezon sonu gelmeden iç transferde Dorukhan Toköz ile yeniden anlaşmak isteyen ancak uzun süredir yürütülen görüşmelere rağmen yeni sözleşme konusunda somut adım atamayan Beşiktaş Yönetimi'nin bu oyuncudan tüm umudunu kestiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın düşünmesi için Dorukhan Toköz'e verdiği süre doldu! Milli yıldız sezon sonunda ayrılıyor

GALATASARAY'A İMZA ATTI

Geçtiğimiz günlerde basında çıkan haberlerde Dorukhan'ın Galatasaray ile sözleşme imzaladığı iddia edilmişti. Vatan'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Dorukhan'ın daha fazla forma şansı bulacağına inandığı için sarı kırmızılı ekiple anlaştığı belirtilmişti.

DORUKHAN'IN YERİNE KARTAL KAYRA YILMAZ

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin düşünmesi için Dorukhan'a verdiği süre dolarken, yöneticilerin de artık 24 yaşındaki oyuncu sezon sonunda takımdan ayrılacakmış gibi hareket ettiği ortaya çıktı. Orta sahada geniş bir rotasyona sahip olan ve bu nedenle ara transferde Kartal Kayra Yılmaz'ı kiralık olarak Ümraniyespor'a gönderen siyah-beyazlıların, 20 yaşındaki oyuncuyu, Dorukhan'ın yerine düşündüğü aktarıldı.

Beşiktaş'ın düşünmesi için Dorukhan Toköz'e verdiği süre doldu! Milli yıldız sezon sonunda ayrılıyor

GENÇ FUTBOLCUNUN PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "Çok yetenekli bir oyuncu. Burada yedek oturacağına kiralık giderek düzenli oynaması çok daha doğru olur" sözlerinin ardından Kartal'ı kiralayan yönetim, genç oyuncunun Ümraniyespor'daki performansını yakından takip ediyor. Kartal Kayra galip geldikleri son 3 maçta ilk 11'de sahaya çıkarken başarılı performansıyla alkış topladı.

Beşiktaş'ın düşünmesi için Dorukhan Toköz'e verdiği süre doldu! Milli yıldız sezon sonunda ayrılıyor
Haber Yorumları (2)
AFYONLU: Defolup gitsin 5 para etmez futbolcu birdaha gelmesin beter olsun
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ÖYLE DURUM VARSA: DİREK KARTALA ŞANS VERİLMELİ
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