Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! 6 futbolcu, Galatasaray maçında yok

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların kadrosundaki eksikler isimler dikkat çekti.

SOUZA VE ATIBA GERİ DÖNDÜ

Siyah - beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.