Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! 6 futbolcu, Galatasaray maçında yok
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda 6 futbolcu dev mücadelenin kafilesinde yer almadı.
Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi siyah-beyazlıların kadrosundaki eksikler isimler dikkat çekti.
SOUZA VE ATIBA GERİ DÖNDÜ
Siyah - beyazlıların kadrosunda sakatlıkları bulunan Mert Günok, Welinton, Kevin N'Koudou, Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup ve Mehmet Topal yer almadı. Sakatlıklarını atlatan Josef de Souza ve Atiba Hutchinson ise kafileye dahil edildi.
#MHK 'nın hakemler ile ilgili aldığı kararı doğru buluyor musunuz? #TFF | #Hakem | #Süperlig— Haberler (@Haberler) March 11, 2022