Beşiktaş'ın A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcusu koronavirüse yakalandı

Süper Lig'de lider Beşiktaş, A Milli takım kampında yer alan 2 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Beşiktaşlı futbolcular Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun, A Milli Takım'ın Letonya'yla oynayacağı karşılaşma öncesi maç kadrosundan çıkarılmıştı.

Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı. A Milli Takım kampında yer alan futbolculara yapılan PCR testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Milli Takım'da Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun kadrodan çıkarılmıştı.

BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA

"A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."