Beşiktaş Icrypex'in rakibi CSU Sibiu
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Beşiktaş Icrypex'in rakibi CSU Sibiu

27.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:08
Beşiktaş Icrypex'in rakibi CSU Sibiu

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Romanya'nın CSU Sibiu ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Grup maçlarına ev sahipliği yapan siyah-beyazlı takımın, CSU Sibiu ile oynayacağı karşılaşma BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde saat 18.00'de başlayacak.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan temsilcisi Balkan Basket ile Romanya ekibi CSM Oradea ile saat 15.00'te karşılaşacak.

Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında CSM Oradea'ya 91-83 yenildi. CSU Sibiu ise oynadığı ilk karşılaşmada Balkan Basket'i 88-75 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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