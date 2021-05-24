Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlar bekliyor! İlk iki torbadan gelecek muhtemel rakipler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılma hakkı kazanan Beşiktaş'a ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu. Buna göre siyah-beyazlılar Bayern Münih ve Real Madrid gibi takımlarla aynı grupta mücadele edebilir. 3. ya da 4. torbada yer alacak Kartal'ın son durumu Avrupa Ligi finalinden sonra netlik kazanacak.
Chelsea'nin Premier Ligi 4. sırada bitirmesinin ardından Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde katılması kesinleşti. 3. ya da 4. torbada yer alması beklenen siyah-beyazlıları dev rakipler bekliyor. Villarreal'in UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'a kaybetmesi de Beşiktaş'ın 3. torbada olma ihtimalini artıracak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. Torba: Lille, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, PSG, Inter, Sporting, Zenit
2. Torba: Real Madrid, Juventus, Barcelona, Juventus, Liverpool, Sevilla
Manchester United ve Chelsea'nin torbaları Avrupa Ligi finalinden sonra netlik kazanacak