Beşiktaş'ı Şampiyonlar Ligi'nde dev takımlar bekliyor! İlk iki torbadan gelecek muhtemel rakipler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara direkt katılma hakkı kazanan Beşiktaş'a ilk iki torbadan gelebilecek muhtemel rakipler belli oldu. Buna göre siyah-beyazlılar Bayern Münih ve Real Madrid gibi takımlarla aynı grupta mücadele edebilir. 3. ya da 4. torbada yer alacak Kartal'ın son durumu Avrupa Ligi finalinden sonra netlik kazanacak.