Beşiktaş hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
Son şampiyon Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tek golü Güven Yalçın'dan geldi. Kara Kartal, ikinci hazırlık maçını 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la oynayacak.
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Beşiktaş ilk hazırlık maçına Başakşehir karşısında çıktı. Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar Güven Yalçın'ın tek golüyle 1-0 kazandı.
YENİ TRANSFER SALİH UÇAN İLK 11'DE BAŞLADI
Başakşehir karşısında galibiyete koşan Beşiktaş'ta ilk 11'de Utku, Necip, Welinton, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan, Josef de Souza, Gökhan Töre, Adem Ljajic, Nkoudou, Güven Yalçın oynadı. Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak. Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.