: Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak!

22.12.2019 22:40 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:53

Süper Lig 16. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş yönetimi, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ofisinde olağanüstü toplandı. Toplantıda özellikle Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın VAR'a gitmemesi konusu üzerinde durulduğu öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre toplantıdan basın toplantısı yapma kararı çıktı. Ahmet Nur Çebi, yarın derbide yaşanan hakem hataları ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

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