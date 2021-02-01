Beşiktaş, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiraladı
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Beşiktaş, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiraladı

01.02.2021 15:48 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:58

Beşiktaş, Güven Yalçın'ın İtalya Serie B takımlarından Lecce'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. İtalyan ekibinin Güven Yalçın'ın bonservisini satın alma opsiyonuna da sahip olduğu kaydedildi.

Beşiktaş, milli futbolcu Güven Yalçın'ın İtalya Serie B takımlarından Lecce'ye kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Lecce'nin satın alma opsiyonuna da sahip olduğu belirtildi.

Beşiktaş, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiraladı

16 MAÇTA SÜRE ALDI

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta süre alan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Beşiktaş, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiraladı
Haber Yorumları (1)
KARA KARTAL: Yolun acık olsun baskan . .
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