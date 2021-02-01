Beşiktaş, Güven Yalçın'ı satın alma opsiyonuyla Lecce'ye kiraladı

Beşiktaş, Güven Yalçın'ın İtalya Serie B takımlarından Lecce'ye kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı. İtalyan ekibinin Güven Yalçın'ın bonservisini satın alma opsiyonuna da sahip olduğu kaydedildi.

Beşiktaş, milli futbolcu Güven Yalçın'ın İtalya Serie B takımlarından Lecce'ye kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Lecce'nin satın alma opsiyonuna da sahip olduğu belirtildi.

16 MAÇTA SÜRE ALDI

Beşiktaş'ın yaptığı resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta süre alan 22 yaşındaki futbolcu, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.