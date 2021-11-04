BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş ŞL gruptan çıkabilir mi merak ediliyor. Temsilcimiz Beşiktaş kaç puan alırsa grubu 3. tamamlar? Avrupa Kupaları'na gitmek için kaç puan toplaması gerekiyor? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? ŞL C grubu puan durumu! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın gruptan çıkma olasılığı nedir? Grupta 3. olabilir mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın grubu puan durumu kaç? C grubu hangi takım kaç puanda?

BEŞİKTAŞ'IN TÜM GRUP MAÇLARI VE MAÇ SONUÇLARI

Temsilcimiz Beşiktaş şuana kadar grupta toplam 4 maça çıktı ve henüz puanla tanışamadı. Alınan skorlar şöyle:

Sporting Lizbon 4 - 0 Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 4 Sporting Lizbon

Ajax 2 - 0 Beşiktaş

Beşiktaş 1 - 2 B. Dortmund

ŞAMPİYONLAR LİGİ C GRUBU PUAN DURUMU

Ajax : 12 puan

B. Dortmund : 6 puan

Sporting Lizbon : 6 puan

Beşiktaş : 0 puan

BEŞİKTAŞ GRUPTAN ÇIKABİLİR Mİ? 3. OLMA İHTİMALLERİ NEDİR?

Temsilcimiz Beşiktaş'ın bugün aldığı mağlubiyetle birlikte gruptan çıkma ihtimali de zora girmiş oldu. Şimdi tüm ihtimalleri yazalım:

- Grupta 2. ve 3. sıradaki takımlar 6'şar puanda bulunuyor. Beşiktaş'ın puanı ise şuanda 0. Eğer son 2 maçı kazanırsak ve 2. veya 3. olan takımlar son 2 hafta 0 puan alırsa bizim 3. olma ihtimalimiz artıyor.

- Şöyle ki eğer Eğer 3. sırada bulunan S. Lizbon maçlar bitince 6 puanda kalırsa ve bizde son 2 maçı kazanıp 6 puan olursak bu durumda ikili averajla S. Lizbon önümüzde grubu bitirir. Çünkü içerde ve dışarda toplam 8-1 yenilmiştik. Haliyle S. Lizbon'un averajı daha yüksektir.

- Eğer 2. sıradaki B. Dortmun grubu 6 puanla bitirirse ve Beşiktaş da 6 puanla bitirirse bu sefer ikili averaja bakılır. Şöyle ki ilk maçı B. Dortmund 2-1 kazanmıştı. Ama diğer maçı Beşiktaş 2 farklı şekilde kazanırsa bu durumda grubu 3. tamamlayabiliriz ve Avrupa Ligi'ne gitmiş oluruz.

- Eğer Beşiktaş son 2 maçta 1 galibiyet-1 beraberlik, 1 galibiliyet-1 mağlubiyet, 1 beraberlik-1 beraberlik vb. yani 6 'dan düşük puan toplarsa grubu 4. yani son sırada bitirmiş olacak.

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