Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? ŞL C grubu puan durumu! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın gruptan çıkma olasılığı nedir? Grupta 3. olabilir mi?
Bugün UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. grup maçları oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup oldu. Bunun ardından Beşiktaş'ın gruptan çıkma olasılığı nedir merak edildi. Peki, Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın gruptan çıkma olasılığı nedir? Grupta 3. olabilir mi? Beşiktaş grubu 3. tamamlaması için kaç puan alması gerekiyor? İşte bilgiler...
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş ŞL gruptan çıkabilir mi merak ediliyor. Temsilcimiz Beşiktaş kaç puan alırsa grubu 3. tamamlar? Avrupa Kupaları'na gitmek için kaç puan toplaması gerekiyor? Beşiktaş gruptan çıkabilir mi? ŞL C grubu puan durumu! UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın gruptan çıkma olasılığı nedir? Grupta 3. olabilir mi? Şampiyonlar Ligi Beşiktaş'ın grubu puan durumu kaç? C grubu hangi takım kaç puanda?
Temsilcimiz Beşiktaş şuana kadar grupta toplam 4 maça çıktı ve henüz puanla tanışamadı. Alınan skorlar şöyle:
- Sporting Lizbon 4 - 0 Beşiktaş
- Beşiktaş 1 - 4 Sporting Lizbon
- Ajax 2 - 0 Beşiktaş
- Beşiktaş 1 - 2 B. Dortmund
- Ajax : 12 puan
- B. Dortmund : 6 puan
- Sporting Lizbon : 6 puan
- Beşiktaş : 0 puan
Temsilcimiz Beşiktaş'ın bugün aldığı mağlubiyetle birlikte gruptan çıkma ihtimali de zora girmiş oldu. Şimdi tüm ihtimalleri yazalım:
- Grupta 2. ve 3. sıradaki takımlar 6'şar puanda bulunuyor. Beşiktaş'ın puanı ise şuanda 0. Eğer son 2 maçı kazanırsak ve 2. veya 3. olan takımlar son 2 hafta 0 puan alırsa bizim 3. olma ihtimalimiz artıyor.
- Şöyle ki eğer Eğer 3. sırada bulunan S. Lizbon maçlar bitince 6 puanda kalırsa ve bizde son 2 maçı kazanıp 6 puan olursak bu durumda ikili averajla S. Lizbon önümüzde grubu bitirir. Çünkü içerde ve dışarda toplam 8-1 yenilmiştik. Haliyle S. Lizbon'un averajı daha yüksektir.
- Eğer 2. sıradaki B. Dortmun grubu 6 puanla bitirirse ve Beşiktaş da 6 puanla bitirirse bu sefer ikili averaja bakılır. Şöyle ki ilk maçı B. Dortmund 2-1 kazanmıştı. Ama diğer maçı Beşiktaş 2 farklı şekilde kazanırsa bu durumda grubu 3. tamamlayabiliriz ve Avrupa Ligi'ne gitmiş oluruz.
- Eğer Beşiktaş son 2 maçta 1 galibiyet-1 beraberlik, 1 galibiliyet-1 mağlubiyet, 1 beraberlik-1 beraberlik vb. yani 6 'dan düşük puan toplarsa grubu 4. yani son sırada bitirmiş olacak.