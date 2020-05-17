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Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor

Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda görmeyi istediği Göztepe'nin file bekçisi Beto için harekete geçti.

Beşiktaş Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto'yu renklerine bağlıyor
17.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:36

Bu sezon müthiş performansıyla lige damga vuran Göztepe'nin futbolcularına talipler artıyor. Son olarak sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü kalecisi Beto'ya Beşiktaş kanca attı. Karius ile anlaşmasını fesheden İstanbul ekibinin daha önce de ismi gündeme gelen Beto'yu renklerine bağlamak için harekete geçtiği öğrenildi.

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTİYOR

Sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli file bekçisi önceliğinin Göztepe ile görüşüp daha sonra ailesinin de görüşünü alıp kararını vereceği belirtildi. Beto'yu Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın çok istediği belirtildi.

Futbola Portekiz ekibi Lizbon'un altyapısında başlayan Beto, Chaves, Marco, Leixoes gibi takımlarda oynadıktan sonra, Porto'ya transfer oldu. 2011'de Cluj'e kiralanan Beto, 2012'de bonservis bedeli olmadan Braga'ya transfer oldu. 2012-13 sezonunda Sevilla'ya kiralanan Beto, 2013'te 2 milyon euroya bonservisiyle Sevilla'yla anlaştı.

AVRUPA'DA 4 KUPA KALDIRDI

Sevilla'dan üç sezon önce Göztepe'ye gelen Beto takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken takımın kaptanlığını yaptı. Dünyanın önemli takımlarında forma giyen Beto 4 kez Avrupa kupası kaldırdı. Portekiz Milli Takımı'nda da harikalar yaratan Beto, Ronaldo, Pepe, Quaresma gibi yıldızlarla büyük başarılara da imza attı.

"GÖZTEPE BENİM İÇİN ÇOK FARKLI"

Kariyerinde 4 Avrupa kupası kaldıran Beto, Sporting Lizbon, Sevilla ve Porto gibi Göztepe'nin de kalbindeki en önemli kulüplerden birisi olduğunu söyledi.

Kendisini Göztepe'ye ait gibi gördüğünü dile getiren Beto, "Tabii ki profesyonelim ve futbolda heran her şey olabilir. Bugüne kadar 10 farklı kulüpte forma giydim. 7 yaşından beri bu işi yapıyorum. 30 yıl oldu. Müthiş başarılar yaşadım. Dört kez Avrupa kupası kaldıran tek kaleciyim. Oyunculardan Jose Antonio Reyes vardı, o da kısa bir zaman önce vefat etti. İyi bir takım arkadaşımdı, maalesef ki onu kaybettik. Falcao'nun kaç tane var bilmiyorum. Tabii belki 4 Şampiyonlar Ligi kupası daha mutluluk verici olabilirdi. Ama 4 Avrupa Kupasını almış olan bir kariyere sahip olmak da çok mutluluk ve gurur verici bir şey" diye konuştu.

(Kaynak: Sabah)

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