Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında 15 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, 1,5 saate yakın sürdü.

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe çalışması ile başlayan idman, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve İzmir'e giderek kampa girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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