Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi kim olacak sorusu, hem Beşiktaş hem de Göztepe taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Zira önemli mücadelede görev alacak hakemin performansı, maçın kaderi üzerinde etkili olabilir. Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi kimdir sorusu, sosyal medyada da sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçının hakemi kim?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev yapacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.