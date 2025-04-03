Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Ünlü oyuncu dahil çok sayıda kişiye 'boykot' gözaltısı
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu

Mart ayı enflasyonu belli oldu
Nisan ayı için kirada tavan zam oranı belli oldu

İşte Nisan ayı için kira tavan zam oranı
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almadı

Ekonomik savaş başlatan Trump'ın listesinde yer almayan tek ülke

Beşiktaş Göztepe maçının hakemi kim?

Beşiktaş Göztepe maçının hakemi kim?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi kim sorusu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Futbolseverler, kritik mücadelenin hakem kadrosunu öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi kim olarak açıklandı?

Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi kim olacak sorusu, hem Beşiktaş hem de Göztepe taraftarları tarafından yakından takip ediliyor. Zira önemli mücadelede görev alacak hakemin performansı, maçın kaderi üzerinde etkili olabilir. Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi kimdir sorusu, sosyal medyada da sıkça gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Peki, Beşiktaş Göztepe maçının hakemi kim?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş-Göztepe maçının hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Kadir Sağlam görev yapacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe arasındaki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması, 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.