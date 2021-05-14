Beşiktaş, Göztepe maçına hazır
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Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

Beşiktaş, Göztepe maçına hazır
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saate yakın sürdü.

İdman, ısınma koşuları ve açma-germe çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonları ve taktik programla süren antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, saat 16.00'da özel uçakla İzmir'e gidecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in son haftasında yarın saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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