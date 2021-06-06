Beşiktaş golcü transferinde rotayı belirledi! Hedefte Teemu Pukki ile Kolo Muani var
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Beşiktaş golcü transferinde rotayı belirledi! Hedefte Teemu Pukki ile Kolo Muani var

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Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Önceliği golcü olan siyah-beyazlılarda gündemde Norwich'ten Pukki ile Nantes'tan Muani var. Kara Kartal, iki isimden birini mutlaka kadroya katmak istiyor.

Vincent Aboubakar ile görüşmelerde henüz mesafe katedemeyen Beşiktaş, forvet transferinde sona yaklaşıyor. Şampiyonlar Ligi için kaliteli bir golcü arayan siyah-beyazlılar golcü transferinde 2 isim üzerine yoğunlaştı.

ABOBUAKAR KALSA BİLE İKİ İSİMDEN BİRİ GELECEK

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılarda alternatifler arasında yer alan iki golcü Norwich'ten Teemu Pukki ile Nantes'ten Kolo Muani. Beşiktaş'ın Aboubakar ile anlaşması durumunda bile bu iki golcüden birini kadroya katma planı olduğu bilgisi de paylaşıldı.

TEEMU PUKKI KİMDİR?

2018'den bu yana İngiltere'de Norwich City forması giyen Teemu Pukki, gol yollarındaki becerisiyle takımın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıyan Finlandiyalı golcü, milli takımının da en önemli ismi konumunda. Pukki kariyerinde daha önce Schalke, Glasgow Rangers ve Bröndby formaları da giydi.

KOLO MUANI KİMDİR?

Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Kolo Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu. Kanatlarda da oynayabilen 22 yaşındaki Fransız futbolcu, 41 maçta oynadı ve 10 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Nantes altyapısında yetişen genç futbolcu Fransa U21 Takımı'nın formasını da 7 kez giydi ve 1 kez ağları sarstı.

Beşiktaş golcü transferinde rotayı belirledi! Hedefte Teemu Pukki ile Kolo Muani var
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Haber Yorumları (1)
MİLLİYETÇİ: ikiside çok kaliteli adam pukki daha kırılgan ama bitirici muani vahşi acımasız bir adam ikiside olur
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