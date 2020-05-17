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Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, takımdan ayrılması gündemde olan Gökhan Gönül'ün yerine Süper Lig'de Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'u transfer etmek istiyor.

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
17.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:25

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sağ bek arayışları sürüyor.

Fanatik'in haberine göre, sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran yönetim, Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz'u gündemine aldı.

STOPER VE SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı olan ve 1 milyon euroluk sözleşme fesih bedeli bulunan 27 yaşındaki sağ bek, ek olarak stoper ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da birçok bölgede forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle tecrübeli futbolcunun takıma kazandırılmasına sıcak baktığı konuşuluyor.

Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün yerine Ahmet Oğuz'u transfer etmeyi planlıyor
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