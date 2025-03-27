Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler! Beşiktaş Galatasaray kadrosunda kimler var?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, 29 Mart Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak

GALATASARAY DIŞARIDA DA YENİLGİSİZ

Ligin geride kalan 28 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, iç sahadaki dominant performansını deplasmana da taşıdı.

Rakiplerine konuk olduğu 13 maçta sadece 2 kez berabere kalan sarı-kırmızılılar, 11 mücadeleyi galibiyetle noktaladı ve 35 puan aldı.

Deplasmanlarda 33 gol kaydeden Galatasaray, 13 kez topu ağlarında gördü.

Bu sezon dış saha macerasına üst üste 8 galibiyet alarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk puan kaybını Atakaş Hatayspor deplasmanında rakibiyle 1-1 berabere kalarak yaşadı.

Galatasaray'a deplasmanda puan kaybı yaşatan bir başka takım ise Kasımpaşa oldu. 6 gole sahne olan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, 85. dakikaya 3-2 önde girse de Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in golüyle maç 3-3 sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda TÜMOSAN Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup etti.

Ligin en golcü takımı olan Galatasaray, deplasmanda 33 gol kaydederken en farklı galibiyetlerini Adana Demirspor ve Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-kırmızılılar, iki maçtan da 5-1'lik skorla ayrıldı.

MUHTEMEL 11'LER!

Beşiktaş : Mert Günok, Paulista, Tayyip Sanuç, Uduokhai, Masuaku, Rashica, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Fernandes, Immobile

Galatasaray : Muslera, Sanchez, Abdulkerim, Eren, Frankowski, Sara, Torreiera, Barış, Yunus, Morata, Osimhen