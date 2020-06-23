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Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor

Yaşadığı mali sorunlar bir kenara transferde de önemli isimleri kadrosuna katarak büyük bir ivme yakalamak isteyen Beşiktaş, bir ara Galatasaray'ın da gündemine aldığı Aston Villa'lı Trezeguet'yi kadrosuna katmak istiyor. Mısırlı yıldız, Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti.

23.06.2020 14:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:53

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir Galatasaray'ın da peşinde olduğu Trezeguet'yi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Aston Villa'da forma giyen Mısırlı yıldız, Kartal'ın transfer listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Arap medyasında yer alan habere göre siyah beyazlılar, daha önce Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen ve şu anda İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın oyuncusu olan Mahmoud Trezeguet'i kadrosuna dahil etmek istiyor.

ORTA SAHA SORUNU TREZEGUET İLE ÇÖZÜLECEK

Siyah beyazlılar, Trezeguet transferiyle beraber çok yönlü orta saha sıkıntısını çözmek isterken gelecek sezon kurulacak kadronun zirveye oynaması isteniyor.

Mısırlı futbolcu, 2017-19 yılları arasında Süper Lig'de Kasımpaşa forması giymişti.

Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
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