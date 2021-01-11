Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

11.01.2021 17:28 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:59

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin iddaa oranları belli oldu. Buna göre ev sahibi siyah beyazlılar, 2,05'lik oranıyla derbinin favorisi olarak gösterildi.

Süper Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşmasının iddaa oranları açıklandı.

İddaa Risk Yönetim Kurulu, Beşiktaş'ın sahasında oynayacağı derbide kazanma ihtimaline 2,05 oran belirledi. Galatasaray'ın kazanma olasılığının oranı ise 2,50 olarak açıklandı. Beraberliğin oranı ise 3,15 olarak duyuruldu.

Derbide 2,5 Üst'ün oranı 1,52 olarak belirlenirken; 2,5 Alt'ın oranı 1,95 olarak ilan edildi.

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu
Haber Yorumları (6)
KARTAL X: CİN CON ZIRT ERENKÖYYYY
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KÜÇÜKÇEKMECE GFB: YİYİN BİRBİRİNİZİİ ETE PARA VERMEYİN :)
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GS: gs evire çevire çakar oranların önemi yok, bence beşik hakem ayarlasın sonra ağlıyorlar onu verdi bunu vermedi diye
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