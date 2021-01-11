Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin iddaa oranları belli oldu. Buna göre ev sahibi siyah beyazlılar, 2,05'lik oranıyla derbinin favorisi olarak gösterildi.