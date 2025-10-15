Beşiktaş GAİN, sahasında Chemnitz'i ağırlayarak Eurocup arenasında önemli bir sınava çıkıyor. Sporseverler ise maçın ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Beşiktaş GAİN – Chemnitz karşılaşması, 15 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de start alacak. Peki, Beşiktaş GAİN Chemnitz maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?

BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Eurocup heyecanında Beşiktaş GAİN, Chemnitz'i konuk ediyor. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, bu mücadeleyi şifresiz şekilde izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor kanalı; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da şifresiz olarak takip edilebiliyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Chemnitz arasındaki heyecan dolu Eurocup karşılaşması, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maçın başlama düdüğü 20.00'de çalacak. Basketbolseverler, bu önemli mücadeleyi akşam saatlerinde canlı olarak takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Eurocup kapsamında oynanacak Beşiktaş GAİN – Chemnitz maçı, İstanbul'daki BJK Fibabanka Arena'da gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar, taraftar desteğiyle sahasında galibiyet arayacak.