Beşiktaş GAİN Chemnitz maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?
Beşiktaş GAİN, Eurocup heyecanında Chemnitz ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Eurocup'ta büyük çekişmeye sahne olacak Beşiktaş GAİN – Chemnitz mücadelesi, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş GAİN, sahasında Chemnitz'i ağırlayarak Eurocup arenasında önemli bir sınava çıkıyor. Sporseverler ise maçın ne zaman, hangi kanalda ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Beşiktaş GAİN – Chemnitz karşılaşması, 15 Ekim 2025 Çarşamba akşamı saat 20.00'de start alacak. Peki, Beşiktaş GAİN Chemnitz maçı hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?
BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Eurocup heyecanında Beşiktaş GAİN, Chemnitz'i konuk ediyor. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler, bu mücadeleyi şifresiz şekilde izleyebilecek.
BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TRT Spor kanalı; Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet yayını aracılığıyla da şifresiz olarak takip edilebiliyor.
BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Beşiktaş GAİN ile Chemnitz arasındaki heyecan dolu Eurocup karşılaşması, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak.
BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Maçın başlama düdüğü 20.00'de çalacak. Basketbolseverler, bu önemli mücadeleyi akşam saatlerinde canlı olarak takip edebilecek.
BEŞİKTAŞ GAİN - CHEMNITZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Eurocup kapsamında oynanacak Beşiktaş GAİN – Chemnitz maçı, İstanbul'daki BJK Fibabanka Arena'da gerçekleşecek. Siyah-beyazlılar, taraftar desteğiyle sahasında galibiyet arayacak.