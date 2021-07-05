Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri devam ediyor
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Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri devam ediyor

Beşiktaş Futbol Takımı'nda sağlık kontrolleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı'nda 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayacak Beşiktaş Futbol Takımı'nda 9 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bugünkü kontrollere futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Georges Nkoudou, Rıdvan Yılmaz, Fabrice Nsakala, Güven Yalçın, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran ve Bilal Ceylan katıldı.

Yardımcı antrenör Ozan Köprülü, kaleci antrenörleri Levent Açıl ile Hakan Çalışkan, scouting antrenörü Gürsoy Yalçın, fiziksel performans antrenörü Stefano Marrone, analiz antrenörü yardımcısı Anıl Demirci de kontrollerden geçen isimler oldu.

Detaylı kan tetkiklerinin yapıldığı kontrollerde siyah-beyazlılar; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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