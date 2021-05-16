Beşiktaş forması giyen Ahmet Çakar için yayına görüntülü katılan Sergen Yalçın kırdı geçirdi! İşte o anlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolculuk döneminde takımın idari menajeri olan Sinan Engin'in aramasıyla görüntülü olarak Beyaz TV'ye bağlandı. Yalçın'ın konuk olduğu programda eğlenceli anlar yaşandı. Beşiktaş forması giyen Ahmet Çakar da Sergen Yalçın tarafından tebrik edildi.

Siyah-Beyazlılar'ın başında ilk şampiyonluğunu yaşayan Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından kendisine gösterilen yoğun ilginin hepsine yetişmeye çalıştı. Yalçın, futbolculuk döneminde takımın idari menajerliğini yapan Sinan Engin'in ricasını kırmadı ve yayına katıldı. Programda eğlenceli anlar yaşandı.

"DAHA BİR ŞEY YOK"

Sergen Yalçın, takımdaki gelececeğiyle ilgili sorulan soruya da şu yanıtı verdi: Henüz ortada bir şey yok. Beni Barcelona'ya yakıştırıyorsunuz, Allah kısmet etsin. Önümüzde daha kupa maçı var. Ona odaklandım şimdi. Şampiyonluk kenardardan çok zormuş.