Beşiktaş, Fernandes Transferini Rafa Kaldırdı
Beşiktaş'ın istediği Manuel Fernandes'in menajeri, "Kulübüyle sözleşmesini uzatmak istiyor." dedi, siyah-beyazlılar transferi rafa kaldırdı.
Lokomotiv Moskova'da forma giyen Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, "Beşiktaş'ın Fernandes'e ilgisi doğru. Ancak Fernandes kulübüyle sözleşmesini uzatmak istiyor" demişti. Bu sözler Beşiktaş'ın Fernandes tavrını netleştirdi.
Fotomaç'ın haberine göre; yöneticiler, Portekizli için "Beşiktaş'ı ne kadar istediğini Fernandes göstersin" diyerek transferi rafa kaldırdı.
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