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Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı

Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi gündemine aldı
03.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:13

Loris Karius'un ayrılmasının ardından kaleye takviye yapmayı düşünen Beşiktaş, eski kalecisi Fabri'yi transfer etmek istiyor. Siyah beyazlılara dönmeye sıcak bakan İspanyol kaleci ile görüşmeler sürüyor.

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken Fabri siyah beyazlı kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.

Alacakları ödenmediği için FIFA'ya başvuran Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayırma planı yapan Kara Kartal, İspanyol kaleci Fabri'yi transfer listesine aldı.

Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk da yaşayan ve bir sonraki sezon 6 milyon Euro'ya Fulham'a transfer olan Fabri için nabız yokladı.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

İki takım arasındaki görüşmeler sürerken, Fabri'nin de Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

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