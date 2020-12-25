Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun için harekete geçiyor

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı. Siyah beyazlılar tranfser döneminde önceliği hücum hattına verecek.

Kadrosuna forvet oyuncusu katmak isteyen Beşiktaş'ta ilk hedef Cenk Tosun. Everton forması giyen milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen siyah beyazlılar, İngliz ekibinin Cenk ile ilgili kararını bekliyor. Everton'ın 29 yaşındaki oyuncunun transferine onay vermesi halinde kulüpler arasında resmi temaslar başlayacak.

3 FUTBOLCUYA TEKLİF BEKLENİYOR

Yönetim kurulu, sezon başında kadro dışı bırakılan Lens, Douglas ve Mirin için teklif bekliyor. Sözleşmeleri süren üç oyuncunun takımdan ayrılma durumuna göre diğer transferler için harekete geçilecek.

Kadro dışı durumda olan Tyler Boyd ise ocak ayıda yeniden takıma dahil olacak. Hasic'i kiralamyı planlayan yönetim kurulu, Bosnalı futbolcunun kontejanını Boyd için kullanacak.