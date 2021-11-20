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Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

İhlas Haber Ajansı / Bozhan Memiş - Haberler | Spor

- Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - - Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

İSTANBUL - Beşiktaş Kulübü Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi. Fikret Orman'a, başkanlık yaptığı dönemdeki bazı yöneticileri de eşlik etti.

Beşiktaş Kulübü'nün Olağan Divan Kurulu toplantısına kulübün bir önceki başkanı Fikret Orman da katıldı. Orman'a kendi dönemindeki bazı yöneticiler de eşlik etti. Eski başkan Fikret Orman'ın toplantıda konuşması ve mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetimi'ne geçmiş açıklamalara karşılık cevap vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman, Divan Kurulu Toplantısı'na geldi

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