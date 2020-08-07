Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Alperen Şengün ile anlaştı Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Uzun forvet ve pivot olarak oynayan Alperen, kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol'da başladı. Geride kalan sezonda Teksüt Bandırma forması giyen genç oyuncu, 5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

Kaynak: AA