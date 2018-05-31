Beşiktaş, Emre Çolak'la 1,5 Milyon Euroya Anlaştı
İspanyol basını, Beşiktaş'ın İspanya Liginde küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak'ın transferi için 1,5 milyon euroya el sıkıştığını yazdı.
Kartal'da yerli oyuncu transferi için de çalışmalar devam ediyor. Geçen sezon La Liga'da küme düşen Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre Çolak ile anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
BONSERVİSİ 1,5 MİLYON EURO
İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Beşiktaş'ın, 1.5 milyon Euro karşılığında transferi bitirdiği öğrenildi. Emre'nin menajerliğini yapan Ahmet Bulut'un önümüzdeki günlerde transferi imzaya dökeceği belirtildi.
(Sözcü)
YORUMLAR (24)
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toplama kampı oluyoruz seneye son anda yine 4 veya beşinci oluruzCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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emre gelsin iyi topçudur. hemen gelsinCevap Yaz 7 4 Yayından KaldırKILÇIK: hade lan ordan dingil.2 1 Yayından Kaldır
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Emre tamam Beşiktaşa gelsin de Burak nedir arkadaş?Cevap Yaz 8 3 Yayından KaldırX-RAY: burak şuan türkiyede forma giyin en iyi türk forvetlerinden biridir iş görür bir galatasaraylı olarak böyle düşünüyorum. .1 Yayından Kaldır