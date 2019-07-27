Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı şifresiz mi?

Süper Lig yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da kampa giren Beşiktaş, Eibar ile ilk hazırlık maçına çıkıyor. Siyah beyazlı taraftarlar, yeni transferlerin performanslarını merak ediyor ve maçı izleyecekleri kanalı araştırıyorlar. Peki Beşiktaş Eibar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın hazırlık maçı şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ EİBAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Eibar maçı bu akşam TSİ 18.00'da başlayacak. Kössen'deki oynanacak Beşiktaş Eibar hazırlık maçı Smart Spor kanalından yayınlanacak. Ayrıca aşağıdaki ulusal kanallar da bu maçı canlı olarak verecekler.

Bosna Hersek SportKlub 4 Serbia

Hırvatistan Sportklub 4 Croatia

Makedonya SportKlub 4 Serbia

Karadağ SportKlub 4 Serbia

Sırbistan SportKlub 4 Serbia

Slovenya SportKlub 6 Slovenia

Türkiye Spor Smart HD

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ DOUGLAS İSTANBUL'DA!

Brezilya'dan kalkan THY uçağıyla İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Brezilyalı sağ bek, İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkililerince karşılandı. Douglas, daha sonra kendisi için ayrılan özel araçla havalimanında ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Douglas, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştı. Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş kampına katılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN AVUSTURYA KAMPI KADROSU

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı, bugün Avusturya'ya gidecek kamp kadrosuna şu oyuncuları dahil etti:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz,

Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

27 Temmuz Cumartesi 18.00: Beşiktaş - Eibar

2 Ağustos Cuma 19.00: Beşiktaş - Udinese

4 Ağustos Pazar 18.00: Beşiktaş - Brescia

10 Ağustos Cumartesi 20.00: Beşiktaş - Panathinaikos