Beşiktaş, dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i transfer etmek için harekete geçiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i listesine aldı. Siyah-beyazlılar, Cagliari'yle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.