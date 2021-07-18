Beşiktaş, dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i transfer etmek için harekete geçiyor
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Beşiktaş, dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i transfer etmek için harekete geçiyor

Beşiktaş, dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i transfer etmek için harekete geçiyor
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid ve Inter gibi dev kulüplerde forma giyen dünyaca ünlü savunmacı Diego Godin'i listesine aldı. Siyah-beyazlılar, Cagliari'yle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Savunmaya tecrübeli bir futbolcuyla takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Diego Godin'i gündemine aldı.

CAGLIARI'YLE 2023 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Ortacizgi.com'un haberine göre; Beşiktaş, Cagliari forması giyen Diego Godin'in gündemine aldı. 35 yaşındaki oyuncunun İtalyan kulübüyle 2023 yılına kadar daha sözleşmesi bulunuyor. Uruguaylı stoper oyuncusu, geçtiğimiz sezon başında Inter'den Cagliari'ye transfer olmuştu.

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Ali Gülhan
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