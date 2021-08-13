Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
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Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu

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Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Kara Kartal, savunmaya da Brezilyalı David Luiz'i getiriyor. Record gazetesi Beşiktaş'ın Luiz ile anlaşmak üzere olduğunu yazarken Benfica hocası Jorge Jesus da, "Benfica'ya geri dönmeyecek. Onu çok seviyoruz ama bizde oynayamaz. Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" dedi.

Transferde gaza basan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek kadrosuna tecrübeli yıldızları katıyor. Alex Teixeira ile taraftarını sevince boğan Beşiktaş, şimdi de David Luiz bombası patlatmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu

FARK 1 MİLYON EURO

Record gazetesi, Beşiktaş'ın David Luiz'e 2.5 milyon euro önerdiğini, Brezilyalı yıldızın ise 3.5 milyon euro istediğini yazdı. Bu farkın giderilme ihtimali oldukça kuvvetli.

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu

"TÜRKİYE'YE GİDER"

Benfica'nın gündemine gelen David Luiz hakkında da Jorge Jesus bir açıklama yaptı. Deneyimli hoca, "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
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Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu - Haberler Spor
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