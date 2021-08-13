Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Kara Kartal, savunmaya da Brezilyalı David Luiz'i getiriyor. Record gazetesi Beşiktaş'ın Luiz ile anlaşmak üzere olduğunu yazarken Benfica hocası Jorge Jesus da, "Benfica'ya geri dönmeyecek. Onu çok seviyoruz ama bizde oynayamaz. Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" dedi.