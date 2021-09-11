Beşiktaş, Dortmund maçı öncesi sakatlıklarla sarsıldı! Vida ve Teixeira, Malatya maçını yarıda bıraktı - Haberler Spor
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Beşiktaş, Dortmund maçı öncesi sakatlıklarla sarsıldı! Vida ve Teixeira, Malatya maçını yarıda bıraktı

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Beşiktaş, Dortmund maçı öncesi sakatlıklarla sarsıldı! Vida ve Teixeira, Malatya maçını yarıda bıraktı

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Domogoj Vida ve Alex Teixeira sakatlanarak maça devam edemedi. İki futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Borussia Dortmund maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Domogoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle maçın ilk yarısında oyundan alındı.

TEIXEIRA'NIN YERİNE CAN BOZDOĞAN OYUNA GİRDİ

İlk olarak Domogoj Vida sakatlanırken, Hırvat oyuncu, 12. dakikada kendini yere bıraktı ve yaklaşık 8 dakika kendini denedi ancak oyuna devam edemedi ve sekerek kenara geldi. Vida'nın yerine Welinton 20. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlıların yeni yıldızı Alex Teixeira da sakatlık yaşadı. Maç öncesi de sakatlıktan yeni döndüğü için oynayıp oynamadığı belirsiz olan Brezilyalı, 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

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Haber: Beşiktaş, Dortmund maçı öncesi sakatlıklarla sarsıldı! Vida ve Teixeira, Malatya maçını yarıda bıraktı - Haberler Spor
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