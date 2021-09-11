Beşiktaş, Dortmund maçı öncesi sakatlıklarla sarsıldı! Vida ve Teixeira, Malatya maçını yarıda bıraktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Domogoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle maçın ilk yarısında oyundan alındı.

TEIXEIRA'NIN YERİNE CAN BOZDOĞAN OYUNA GİRDİ

İlk olarak Domogoj Vida sakatlanırken, Hırvat oyuncu, 12. dakikada kendini yere bıraktı ve yaklaşık 8 dakika kendini denedi ancak oyuna devam edemedi ve sekerek kenara geldi. Vida'nın yerine Welinton 20. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlıların yeni yıldızı Alex Teixeira da sakatlık yaşadı. Maç öncesi de sakatlıktan yeni döndüğü için oynayıp oynamadığı belirsiz olan Brezilyalı, 43. dakikada yerini Can Bozdoğan'a bıraktı.

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