Beşiktaş, Diego Costa transferini futbolcunun astronomik talepleri sonrası askıya aldı
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Beşiktaş, Diego Costa transferini futbolcunun astronomik talepleri sonrası askıya aldı

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Beşiktaş uzun süredir kadrosuna katmak istediği dünyaca ünlü futbolcu Diego Costa transferini oyuncunun astronomik talepleri sonrası askıya aldı. Costa'nın siyah-beyazlılardan 4 milyon euro garanti paradan 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ta golcü arayışı sürüyor. Diego Costa'yla uzun süredir temasta olan siyah-beyazlılar futbolcunun astronomik talepleri sonrası pazarlık masasından kalktı.

SERGEN YALÇIN VETO ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Siyah-beyazlıların teklifine prensipte olumlu yanıt veren Brezilya asıllı İspanyol golcü, yıllık net 4 milyon euro garanti para ve 2 yıllık sözleşme istedi. Futbol şubesi Sorumlusu Emre Kocadağ, Diego Costa'nın bu talebini teknik direktör Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, 33 yaşına gelen bir futbolcuya bu kadar yüksek para ödenmesinin doğru olmayacağını ifade ederek, transferin şimdilik askıya alınmasını istedi.

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