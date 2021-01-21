Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören G.Saraylı Diagne'ye 2 maç ceza verildi
Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş derbisinde direk kırmızı kartla oyun dışı kalan Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin cezasını açıkladı. Buna göre Senegalli forvet, 2 müsabakadan men edildi.
Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin cezası belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yer alan açıklamada Senegalli futbolcuya 2 maç ceza verildiği duyuruldu. Yukatel Denizlispor, maçında cezası nedeniyle oynamayan Diagne, 21. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında da formasından uzak kalacak.
PFDK'tan yapılan açıklama şu şekilde;
"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MBAYE DIAGNE'nin, 17.01.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"