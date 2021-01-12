Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
12.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:38
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı.
Siyah-beyazlı oyuncular, karşılaşma için yarın saat 13.30'da tesislerde kampa girecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan