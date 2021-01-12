Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

12.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:38
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Çaykur Rizespor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından gruplar halinde ayak tenisi oynadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, karşılaşma için yarın saat 13.30'da tesislerde kampa girecek.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama İlker Başbuğ Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Ivana Sert İrem Derici Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Kongre Twitter Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 15:42:55. #1.14#
title