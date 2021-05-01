Beşiktaş bu sezon 1 maçta en çok gol atan takım oldu

Hatayspor karşısında 7-0'lık galibiyetle adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, bu sezon bir maçta en fazla gol atan takım oldu.

Hatayspor karşısında 7-0'lık galibiyetle adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, bu sezon bir maçta en fazla gol atan takım oldu.

Süper Lig'in 39. haftasında Hatayspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılırken, sezon rekoru kırdı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Akintola'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, 11 ve 14. dakikada Larin'in attığı gollerle farkı 3'e çıkardı. 38. dakikada N'Koudou skoru 4-0 yaptıktan sonra sakatlanarak yerini Rıdvan Yılmaz'a bıraktı. 43. dakikada oyuna dahil olan Rıdvan Yılmaz, 44. dakikada topla ilk buluşmasında fileleri havalandırırken, Beşiktaş da soyunma odasına 5-0'la girdi. İkinci yarıda 55. dakikada Yusuf'un hatasında topu kapan Larin, ikinci yarıda gol perdesini açarken, 65. dakikada ise Rosier'in asistinde Larin kendisinin 4. takımının ise 7. golünü kaydetti. Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş, bu sezon ligde bir maçta 7 gol atan tek takım olmayı başardı. Siyah-beyazlılar ligin ilk yarısında sahasında Rizespor'u 6-0'la geçerken, bu sezon Alanyaspor ve Hatayspor da rakiplerini birer kez 6-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

2 sezon sonra 7 gol attı

Ligde en son 2018-2019 sezonunda Rizespor deplasmanında 7 gol atmayı başaran Beşiktaş, iç sahada ise 18 yıl sonra 7 gol buldu. 2002-2003 sezonunda sahasında Göztepe ile karşılaşan ve 7-3 kazanan Beşiktaş, 18 yıl aradan sonra evindeki bir maçtan 7 gollü galibiyetle ayrılmayı başardı.

Bozhan Memiş/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı