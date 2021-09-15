Beşiktaş-Borussia Dortmund maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki Yeni Malatyaspor maçının kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

Yeni Malatyaspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Domagoj Vida'nın yokluğunda Francisco Montero'yu görevlendiren Yalçın, bu maçta Necip Uysal'ı kenara alarak lig maçında yedek soyundurduğu Welinton Souza'ya forma verdi.

Sakatlığı bulunan Alex Teixeira'nın yokluğunda Atiba Hutchinson'a şans veren Yalçın, bileğindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine ise Cyle Larin'i oynattı.

Gaziantep maçında yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Fabrice N'Sakala ise Rıdvan Yılmaz'ın yerine Borussia Dortmund maçıyla yeniden formasına kavuştu.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Borussia Dortmund karşısında tek Türk oyuncu olarak kaleci Ersin Destanoğlu'nu görevlendirdi.

Montero bu sezon ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın İspanyol ekibi Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı Francisco Montero, siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez sahaya çıktı.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren İspanyol futbolcu, 13'ü lig olmak üzere 17 karşılaşmada görev yapmıştı.

Vodafone Park, 1281 gün sonra Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yaptı

Üç sezon sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılan Beşiktaş, kapılarını 1281 gün sonra yeniden "Devler Ligi" için açtı.

En son 14 Mart 2018'de son 16 turunda Bayern Münih ile oynanan ve 3-1 kaybedilen rövanşta Şampiyonlar Ligi maçı oynayan Beşiktaş, 3 yıllık aranın ardından yeniden bir Alman ekibiyle Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip geçen sezon tek maç üzerinden oynanan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK'la deplasmanda karşılaşmıştı.

Sergen Yalçın'ın ilk Şampiyonlar Ligi heyecanı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, antrenörlük kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı.

Yalçın'ın yanı sıra Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton, Cyle Larin de "Devler Ligi" arenasında ilk deneyimlerini yaşadı.

Maç öncesi dostluk yemeği

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, karşılaşma öncesinde Borussia Dortmund Başkanı ile yemekte bir araya geldi.

Vodafone Park'ta yer alan White Pepper Restoran'da gerçekleştirilen yemekte Çebi, Borussia Dortmund Başkanı Hans-Joachim Watzke ile kulüp yetkililerini ve UEFA Delegesi Alojzije Supraha'yı ağırladı.

Çebi, yemeğin ardından misafirlerine günün anısına plaket takdim etti.