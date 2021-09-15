Beşiktaş-Borussia Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında yapılacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz ( İspanya )

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, de Souza, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Brandt, Bellingham, Dahoud, Reus, Haaland, Malen