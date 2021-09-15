Beşiktaş-Borussia Dortmund
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında yapılacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, de Souza, Pjanic,
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında yapılacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz ( İspanya )
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, de Souza, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Brandt, Bellingham, Dahoud, Reus, Haaland, Malen
Sizce #Beşiktaş - #Dortmund maçını kim kazanır? #BeşiktaşınMaçıVar #BaşarılarBeşiktaş— Haberler.com (@Haberler) September 15, 2021
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri