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Beşiktaş-Borussia Dortmund

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Beşiktaş-Borussia Dortmund

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında yapılacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Vodafone ParkHakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz (İspanya)Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, de Souza, Pjanic,

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında yapılacak ilk hafta maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian, Roberto Diaz ( İspanya )

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Montero, Nsakala, de Souza, Pjanic, Atiba, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro, Brandt, Bellingham, Dahoud, Reus, Haaland, Malen

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri
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