Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, futbol takımın antrenmanını takip etti
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, futbol takımın antrenmanını takip etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, futbol takımın antrenmanını takip etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2'nci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, futbol takımının...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2'nci Başkan Adnan Dalgakıran, Asbaşkan Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile Futboldan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Cenk Sümer, futbol takımının bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanı izledi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlılarının çalışmasını takip ettiği sırada sohbet ettiği teknik direktör Sergen Yalçın'a Kasımpaşa maçında başarılar dilerken, tedavisine devam edilen futbolcular Ajdin Hasic ile Bernard Mensah'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, futbol takımın antrenmanını takip etti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, futbol takımın antrenmanını takip etti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, futbol takımın antrenmanını takip etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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