Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Transfer müjdeleri tabii ki olacak"
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Transfer müjdeleri tabii ki olacak"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: 'Transfer müjdeleri tabii ki olacak'
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda isim vermeyeceğini ancak müjdeler olacağını söyledi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda isim vermeyeceğini ancak müjdeler olacağını söyledi.

Avcılar Beşiktaşlılar Derneği'nin organize ettiği şampiyonluk kutlamasına katılan Çebi, organizasyon öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transfer, imzalar atılmadan bir yöneticinin, başkanın cevap verebileceği bir konu değil. Bu tür şeyler kulübe, futbolcuya, Beşiktaş'a zarar veriyor. İmzalar atıldığı gün deklare ediliyor. Bunun dışında yöneticilerimiz de biz de bilgi veremeyiz. Transfer müjdeleri tabii ki olacak ama ben ne isim veririm ne tarih veririm. Bir şey söyleyemem." diye konuştu.

Şampiyonluk gecesinde kürsüde de konuşan Çebi, kendilerine yapılan eleştirilerle ilgili şunları kaydetti:

"Bu sene şampiyon olduk. Temennimiz seneye de olmak. Bu değerli camiaya hizmet etmek bizim için şereftir. Abuk sabuk şekilde eleştirildiğimiz yerler oluyor. Bu eleştirilerin kimler tarafından yapıldığını şahsen biliyorum. Eski yönetimin mevcut yönetimi eleştirdiği böyle bir başka dönem olmadı. Seçimden sonra herkes yönetimin etrafında toplanırdı. Yüzde 10'luk bir kısım trol hesaplarla bize zarar vermeye çalışırken Beşiktaş'a zarar veriyor. Beşiktaş'ı mali anlamda yürür hale getirdik. Herkes 'bu takım küme düşer' derken ben 'şampiyon olacağız' diyenlerdenim. Bir şeye inanmazsanız onu yapma şansınız olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Transfer müjdeleri tabii ki olacak" - Haberler Spor
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