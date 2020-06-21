Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, son dönemde adı Beşiktaş ile anılan Arda Turan'ın transfer dedikodularını yalanladı. Başkan Çebi, Galatasaray'a gideceği de konuşulan milli oyuncunun siyah-beyazlı ekibin gündeminde olmadığını söyledi.

Ekim 2019'da siyah-beyazlı ekibin başkanı olan Ahmet Nur Çebi, CNN Türk'e yaptığı açıklamada Arda Turan'ın gelecek sezon siyah-beyazlı takıma transfer olacağı iddialarını yalanladı. Çebi, "Bizim gündemimizde Arda Turan transferi yok" ifadelerini kullandı.

"İSMİNİ MANŞET YAPMIŞ OYUNCULAR İÇİN TÜRKİYE BİR CENNET"



Bir dönem ismini manşet yapmış ancak şu an geri planda olan futbolcular için Türkiye'nin cennet olduğunu da vurgulayan Çebi, "Artık burası çöplüğe döndü. İsmini manşet yapmış ama o isimden eser kalmamış futbolcular burada ciddi paralar kazanıp gidiyorlar" dedi. Çebi, eski teknik direktörleri Abdullah Avcı'ya bir ödemeleri olduğunu da belirtip "Sözleşmesinde kulüp feshederse, yeni bir iş bulana kadar ödemeleri devam eder şeklinde bir madde var" şeklinde konuştu.

"SOSYAL MESAFELİ SEYİRCİYE EVET"

Başkan Ahmet Nur Çebi, salgın nedeniyle taraftarsız oynanan maçlara da bir yorum getirerek mücadelelerin sosyal mesafeli taraftarlarla oynanmasına evet dediğini vurguladı ve "Sosyal mesafeli seyirciye evet derim. Şu dönemde taraftarlar maçları evlerinden seyretsin" ifadelerini sözlerine ekledi.

1 TEMMUZ'DA SERBEST KALACAK

19/20 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Başakşehir FK formasıyla toplam 9 Süper Lig maçına çıkan Arda Turan, Ocak ayında İspanyol devi FC Barcelona'ya dönmüştü. 33 yaşındaki milli oyuncu, kontratının bitmesi nedeniyle 1 Temmuz 2020'de serbest kalacak.