Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının Sergen Yalçın sorusunu yanıtsız bıraktı

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı. Yönetim Kurulu'yla görüşen Çebi, bina çıkışında "6 Temmuz'a yani seçime kadar göreve devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğim. Ben aday olmayacağım" dedi. Basın mensuplarının Sergen Yalçın'la ilgili sorusunu ise yanıtsız bırakan Çebi, sinirli bir şekilde aracına doğru hareket etti.

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, vakfın 6 Temmuz Salı günü yapılacak genel kurulunda başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. İstanbul Maslak'taki Kulüpler Birliği Vakfı Merkezi'nde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç'la bir araya gelen Çebi, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

"BEN ADAY OLMAYACAĞIM"

Seçime kadar göreve devam edeceğini belirten Çebi "Genel kurul kararı aldık, seçime gidiyoruz. Olağanüstü bir seçim değil, normal tarihi. Orada da aday olmayacağımı arkadaşlarıma söyledim. 6 Temmuz'a yani seçime kadar göreve devam ediyorum. O günden sonra başka arkadaşımıza devredeceğim. Ben aday olmayacağım" diye konuştu.

SİNİRLİ BİR ŞEKİLDE ARACINA DOĞRU HAREKET ETTİ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi, basın mensuplarının takımdan ayrılma kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Sergen'in adını duyan Çebi, açıklamayı yarıda bırakıp sinirli bir şekilde aracına doğru hareket etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Çebi'nin Sergen Yalçın ile ilgili soruyu yanıtsız bırakması sosyal medyada büyük tepki çekti. Yalçın'ın takımın başına dönmesini bekleyen taraftarlar Çebi'nin tavrını sert yorumlarla eleştirdi. İşte o yorumlardan bazıları;

- Hepimize geçmiş olsun. Karamsar olmak istemem ama kötü günler bizi bekliyor.

- Sergen Yalçın'ı sorduklarında böyle mikrofonları bırakıp gittin ya. İşte Beşiktaş'tan da teker teker böyle gideceksiniz.

- Sen bunca başarıya rağmen 35 gündür şampiyon hocayı umursama, üstüne bir de sorulan soruya cevap verme.